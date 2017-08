Ajax-fans snoeihard: "Zo snel mogelijk transfereren"

Ajax-aanvoerder Joël Veltman verklaarde onlangs gezocht te worden door criticasters. Misschien heeft de verdediger een punt, maar in beide cruciale duels met Rosenborg BK blunderen helpt dan natuurlijk niet. Op Twitter ligt hij ouderwets onder vuur na de 1-0.





Veltman is een alibi-verdediger. Heerlijk verwoord @aad300 #Rosaja

Veltman is niet best trouwens.

Sarina Wiegmans binnenhalen svp. Die durft een aanvoerder gewoon uit de ploeg te halen. Veltman kan echt niet meer. Dit is 2017!! #rosaja

Die goal hè, tuurlijk fout vd beek, maar waarom kijkt veltman de hele tijd naar de bal.En checkt hij niet even waar zn man loopt? #Rosaja

Te koop: Joël Veltman, t.e.a.b. !! Komen we ooit nog van deze Ajax-onwaardige speler af.. 😏 #rosaja

'Altijd zit ie daartussen met een foutje' aldus @aad300 over Veltman. Waarom speelt zo'n man dan in hemelsnaam in Ajax 1? #rosajax