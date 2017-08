Commercieel directeur Mark Koevermans heeft de Champions League-loting van Feyenoord donderdagavond in De Kuip gevolgd. In Shakhtar Donetsk, Manchester City en Napoli zag hij de drie opponenten uit de koker rollen.



"Wat heb je te wensen? Alle tegenstanders zijn sterk", reageerde Koevermans tegenover Feyenoord TV. "Het is fantastisch dat we mee mogen doen en heerlijk dat we in die Champions League mogen gaan spelen. Dat is het belangrijkst."



De Feyenoord-directeur kijkt er halsreikend naar uit. "Ik ben blij dat we de parterrevakken weer hebben kunnen openen, dat betekent meer toeschouwers dan vorig seizoen. Het is mooi dat we deze avonden voor het eerst sinds 2002-2003 weer mogen meemaken. Laten we er, zeker thuis, drie geweldige avonden van gaan maken."