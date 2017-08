Duidelijke Keizer: "Kasper krijgt al het vertrouwen"

Marcel Keizer kiest donderdagavond voor Kaper Dolberg als spits en Lasse Schöne op het middenvelder. De Ajax-trainer kiest voor de vertrouwde namen in de cruciale return tegen Rosenborg BK.



"Kasper is de eerste spits" vertelt Keizer aan Ziggo Sport. "Het is alleen maar goed dat Klaas-Jan (Huntelaar, red.) het mij zo moeilijk mogelijk maakt. Hij heeft een prima wedstrijd gespeeld van de week, maar Kasper krijgt al het vertrouwen, daarom speelt hij vandaag."



Schöne speelt weer in plaats van Frenkie de Jong. "Het zit dicht bij elkaar. Lasse zijn ervaring plus een dubbel goede standaard situatie met Hakim hebben de doorslag gegeven We hebben het op het middenveld iets veranderd. Normaal hebben we twee diepe middenvelders, nu hebben we met Lasse ervoor gekozen om iets meer gecontroleerd te spelen. We hopen daarmee meer aan voetballen toe te komen, maar ook de counter eruit te kunnen halen."