'Twente ziet sterkhouder naar Serie A verkassen'

FC Twente dreigt een week voor de transferdeadline opnieuw een sterkhouder kwijt te raken. Het Italiaanse Sampdoria zou de Deense verdediger Joachim Andersen willen inlijven, zo meldt Gianluca Di Marzio.



Andersen zou voor twee miljoen euro naar de Serie A getransfereerd kunnen worden. Dat bedrag is exclusief bonussen. De verdediger zelf zou bijna akkoord zijn met de leiding van Sampdoria, zo laat de transfergoeroe weten via zijn Twitter-account.



Andersen heeft nog een éénjarig contract in Enschede, waar hij begonnen is aan zijn vijfde seizoen. Die verbintenis kent trouwens wel een optie voor twee extra seizoenen. De kans lijkt nu klein dat de Deen daar nog gebruik van maakt.