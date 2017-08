"Het is een mooie, maar verschrikkelijk lastige poule"

ronaldpj +7574 Rang: Utopisch

Dat argument gaat nog wel op in de EL, maar in de CL zullen de ploegen echt geen spelers sparen voor een belangrijke competitie-wedstrijd. Zeker niet in een poule waarbij een keer onnodig puntverlies tot uitschakeling kan leiden.



In de poule van PSG en Barca kun je er redelijk veilig vanuit gaan dat die twee doorgaan en dat Anderlecht en Celtic om plek 3 strijden, maar in de poule van Feyenoord is dat minder duidelijk.