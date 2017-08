Maradona loopt boos weg bij eigen meet & greet

De meet & greet van Maradona in hotel Carlton De Brug in Mierlo is donderdagmiddag compleet in het water gevallen. Na een paar foto's liep Maradona namelijk kwaad weg bij zijn eigen meet & greet. Dat meldt Omroep Brabant.



De fans die Maradona mochten ontmoeten moesten donderdag al flink wat geduld hebben. De voormalig voetballer kwam een uur later dan de bedoeling was. De Argentijn zou op de foto gaan met de fans en handtekeningen uitdelen. Toen zag hij dat het één op één was, in plaats van vijf fans tegelijk. Dat zinde hem niet, toen is hij boos weggelopen.





De meeste Maradona-adepten nokken 'm. Een ervaring én een shirt rijker, maar een illusie armer pic.twitter.com/h7wb3XFXY4 — paul post (@paulpostman) 24 augustus 2017