PSV kan opgelucht ademhalen: 'De Boer wil andere Nederlander'

De laatste week van de transferperiode is ingegaan, maar in Eindhoven is men nog altijd zenuwachtig. Zo worden met name Santiago Arias en Jeroen Zoet nog met een transfer in verband gebracht, maar laatstgenoemde lijkt 'gewoon' in Eindhoven te blijven.



De doelman zou in de belangstelling van Frank de Boer hebben gestaan. De manager van Crystal Palace schakelt nu echter door naar Michel Vorm van Tottenham Hotspur en dus kan Zoet een transfer naar de Premier League vergeten. Dat meldt Sky Sports.



De Nederlandse doelman lijkt overbodig bij Tottenham Hotspur nadat de Spurs eerder Paulo Gazzaniga aantrokken als reserve voor Hugo Lloris. De 33-jarige Vorm speelde 15 keer voor de nationale ploeg en was erbij op de WK's van 2010 en 2014, zij het als reservekeeper.