Slecht nieuws voor Vitesse-supporters: 'Dat is voor ons erg duur'

De supporters van Vitesse krijgen vrijdagmiddag te horen tegen welke drie ploegen hun club het in de groepsfase van de Europa League gaat opnemen. Kaarten voor de thuisduels zijn al behoorlijk populair, maar er zijn natuurlijk ook supporters die een uitduel willen bezoeken.



Paul Koster, voorzitter van de Supportersvereniging Vitesse, vertelt aan het Algemeen Dagblad dat Vitesse-fans via de supportersvereniging alleen als groep kunnen reizen als afstand en kosten binnen de perken blijven. "De reis moet in een dag te doen zijn en het mag niet te duur zijn", legt Koster uit.



Vliegen is in ieder geval geen optie. "Een vliegtuig of een deel ervan afhuren is voor ons erg duur. Mensen kunnen vliegtickets individueel veel goedkoper boeken." Dus wordt het voor groepsreizen de bus. Maar waar ligt de grens? "Lastig te zeggen. Het ligt heel erg aan de loting. Voor een topclub zijn mensen misschien bereid verder te reizen en meer te betalen dan voor een onbekende tegenstander."