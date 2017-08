'Dolberg-aanbieding is een verzinsel van Overmars'

Waar De Telegraaf eerder op de proppen kwam met het verhaal dat AS Monaco 50 miljoen euro geboden zou hebben op Kasper Dolberg, zijn er ook een aantal media die hier helemaal niks van geloven. L'Équipe schrijft namelijk dat de Monegasken slechts de helft over zouden hebben voor de Deen ...



De grote Franse krant, die in de regel behoorlijk betrouwbaar is te noemen, weet dat Monaco 25 miljoen euro wil betalen voor Dolberg, dus lang geen 50 miljoen euro. De website Sport Witness doet er nog een schepje bovenop door te suggereren dat het bod een verzinsel is van directeur spelerszaken Marc Overmars, die wel wat positieve pr kan gebruiken, die hij zou vergaren door zich 'hard' op te stellen bij een Dolberg-aanbieding.



Eerder deze maand accepteerde de beleidsbepaler een bod van 42 miljoen euro op Davinson Sánchez en bovendien hebben de Amsterdammers bepaald nog niet veel versterkingen gehaald, Maximilian Wöber daargelaten, die op donderdagmorgen officieel voorgesteld werd door de Eredivisie-topclub. Er komt alsmaar meer druk te staan op de positie van Overmars en daarom zou hij nu een 'spelletje' spelen in de media.





Again, all about Overmars being the tough guy. Ajax fans will hope the club's transfer PR doesn't slap them in the face again. — Sport Witness (@Sport_Witness) August 23, 2017