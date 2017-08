'Monaco hoopt op Europa League-uitschakeling Ajax'

Volgens het Franse medium SFR Sport hoopt men bij AS Monaco van harte dat Ajax op donderdagavond uitgeschakeld wordt in de Europa League door het Noorse Rosenborg BK. De Fransen denken namelijk dat de transferprijs van spits Kasper Dolberg op deze manier behoorlijk gedrukt kan worden ...



Het is inmiddels wel bekend dat de Monegasken een oogje hebben op Dolberg. Dat heeft alles te maken met het naderende vertrek van Kylian Mbappé, die vermoedelijk voor ongeveer 150 miljoen euro plus een speler naar Paris Saint-Germain gaat. Monaco zou al 50 miljoen euro geboden hebben voor de Deen van Ajax en wil naar verluidt niet verder gaan dan 60 miljoen euro.



Volgens de bovenstaande bron hoopt de regerend kampioen van de Ligue 1 dat Ajax op donderdagavond geen goed resultaat neer kan zetten tegen zijn Noorse Europa League-tegenstander. Gaat Ajax niet door in Europa, dan mist het natuurlijk bepaalde inkomsten. Het is echter maar de vraag in hoeverre dat de Amsterdammers raakt, omdat de Eredivisie-topclub al behoorlijk gecasht heeft op de transfermarkt, onder meer met de verkoop van Davinson Sánchez en Davy Klaassen.