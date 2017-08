'Overmars niet aanwezig bij Rosenborg-Ajax'

Meestal is directeur spelerszaken Marc Overmars wel van de partij als Ajax een uitwedstrijd speelt in de Europa League. Op donderdagavond in Noorwegen gaat dat echter niet het geval zijn, aldus het medium De Telegraaf. Met het oog op transferonderhandelingen blijft de beleidsbepaler achter in Amsterdam.



De krant schrijft: "Ajax werd woensdag tijdens de laatste training voor het tweede duel met FK Rosenborg in de Europa League-play-offs gadegeslagen door algemeen directeur Edwin van der Sar, die in de derde stad van Noorwegen samen met commercieel directeur Menno Geelen de honneurs waarneemt."



De Telegraaf gaat verder: "Financieel directeur Jeroen Slop en directeur spelerszaken Overmars zijn gezien de ontwikkelingen op de transfermarkt – met de aanstaande komst van Siem de Jong, de afwikkeling van de deal van Maximilian Wöber én het megabod op Kasper Dolberg – in Amsterdam achtergebleven. Ook vandaag reizen zij niet naar Trondheim en dat is zeker in het geval van Overmars tegen zijn gewoonte. Het geeft aan hoe hoog de werkdruk nu in de directiekamer is."