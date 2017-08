'Messi wil niet dat Barça deze speler koopt'

Om weer te kunnen concurreren met de Europese top zal FC Barcelona nog wel het ruime sop van de transfermarkt moeten verkiezen. In een eerder stadium waren de Catalanen concreet geïnteresseerd in middenvelder Thiago Alcántara van Bayern München, maar naar verluidt wilde Lionel Messi niet dat zijn club deze speler zou kopen.



Barcelona heeft nog wel een goede middenvelder nodig, aangezien Andrés Iniesta aardig op leeftijd is en André Gomes totaal niet bevalt in het Camp Nou-stadion. Eerder toonden de Catalanen daarom interesse in Thiago, maar volgens het medium Don Balón werden de onderhandelingen vervolgens geblokkeerd door Messi. De Argentijn zou niet willen dat de jonge Spanjaard weer terug naar Barça komt.



In zijn tijd bij Barcelona diende Thiago te concurreren met Xavi voor een plekje op het middenveld en deze strijd verloor hij. Vervolgens koos hij voor een transfer naar de Allianz Arena in Beieren en liet hij zich uit over zijn oude club en Real Madrid. Hij vertelde dat hij het niet erg zou vinden om voor De Koninklijke te spelen en deze uitlating is naar verluidt niet goed gevallen bij Messi.