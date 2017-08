"Hij denkt dat dit het beste is voor Everton"

Aanvaller Wayne Rooney kwam ongelooflijk lang uit voor het Engelse nationale team en wilde aanvankelijk doorgaan tot en met het wereldkampioenschap van 2018 in Rusland. Dat gaat echter niet door en de spits heeft bekendgemaakt dat hij zich niet langer beschikbaar stelt voor de Three Lions. Coach Ronald Koeman van Everton steunt hem.



In gesprek met Sky Sports vertelt de Nederlander: "Hij heeft een gesprek met de bondscoach gehad en heeft zijn beslissing genomen, omdat hij denkt dat dat het beste is voor Everton. Het is de keuze van de speler en ik respecteer dat. Als je de groepsfase van de Europa League haalt en je hebt ook nog internationale verplichtingen, is dat een heel zwaar programma."



Koeman gaat verder: "Conditioneel is hij erg goed momenteel. Het is aan de speler om te beslissen wat dan het beste is. Ik had het ook gerespecteerd als hij een andere keuze had gemaakt over zijn toekomst als international. Ik denk dat het een goede keuze is voor hem en Everton. Hij zal gedurende de interlands wat tijd hebben met zijn familie."