'Bod van 15 miljoen euro op Janssen geaccepteerd'

Vincent Janssen werd met veel bombarie binnengehaald bij Tottenham Hotspurs, dat maar liefst 22 miljoen euro voor hem overmaakte op de rekening van AZ. In het afgelopen seizoen wist de Nederlander echter totaal niet te imponeren en nu wordt hij volgens The Sun al weer verkocht.



Aanvankelijk wilde directeur Daniel Levy van de Londenaren het aankoopbedrag van Janssen terugverdienen bij een mogelijke verkoop, maar het hierboven genoemde dagblad weet dat de beleidsbepaler teruggekomen is op die beslissing. West Bromwich Albion zou de Oranje-international willen hebben, maar kan geen 22 miljoen euro betalen. De Premier League-club zou tot 15 miljoen euro willen gaan en de Spurs hebben hier naar verluidt 'ja' op gezegd.



Het is niet zeker dat Janssen ook daadwerkelijk voor West Bromwich Albion gaat spelen, want de Nederlander zelf heeft natuurlijk ook gewoon een stem in dit verhaal. Eerder werden clubs als VfL Wolfsburg en PSV aan de Nederlander gelinkt, maar wat dat betreft is het een beetje stilletjes geworden. WBA lijkt momenteel zijn enige optie te zijn.