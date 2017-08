PSV'er: het is nu wel tijd om te vertrekken

PSV raakte verdedigers als Héctor Moreno en Jetro Willems kwijt aan AS Roma en Eintracht Frankfurt en Santiago Arias wil zijn twee oud-teamgenoten graag volgen naar de uitgang. In een interview met De Telegraaf zegt hij nog maar eens dat hij voor zijn gevoel wel klaar is in de Nederlandse Eredivisie.



Arias vertelt: "Het is tijd om te vertrekken. Ik voel me sterk, heb veel geleerd in de Eredivisie. Nu is het een goed moment om een volgende stap te maken." Het lijkt er echter niet op dat er veel concrete interesse is voor de international van Colombia. "Ik moet wachten, het is niet aan mij. Dat is niet ideaal. Bij een eventueel nieuw team, in een andere competitie, instromen zal tijd kosten. Volgende week ga ik ook alweer naar het nationale team. Hoe sneller er nu wat gebeurt, hoe beter."



Het is niet helemaal uitgesloten dat hij straks 'gewoon' bij PSV blijft. "Ik ben hier nog happy, hoor. Ook als ik blijf. Ik focus me op dit moment gewoon op PSV. Hier speel ik, en dat is het allerbelangrijkste. Zeker met het oog op het WK van volgend jaar. Het spelen tegen topspelers, zoals binnenkort tegen Neymar, smaakt naar meer."