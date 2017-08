'Opstelling Ajax: Keizer kiest deze spelers'

Tegen FC Groningen in de Eredivisie koos oefenmeester Marcel Keizer voor een Ajax-opstelling met Klaas-Jan Huntelaar in de spits. Dat beviel eigenlijk best en de Amsterdammers wonnen weer een keer. Volgens het Algemeen Dagblad smaakt het naar meer en staat de routinier ook tegen Rosenborg BK in de basis.



Kasper Dolberg staat in de belangstelling van AS Monaco, dat een bod van liefst 50 miljoen euro afgewezen zag worden door directeur spelerszaken Marc Overmars. Keizer vertelt dat de transferperikelen niet van invloed mogen zijn: "Omdat we allemaal weten waar we hier voor zijn. Een seizoen voor Ajax zonder Europees voetbal is bijna ondenkbaar. Volgende week vond ik ons de favoriet. Maar we hebben het onszelf heel lastig gemaakt. Dat is onze eigen schuld en dat moeten we ook zelf weer goedmaken."



Het lijkt erop dat ook de Deense middenvelder Lasse Schöne zijn plekje definitief kwijt is. Het AD weet in ieder geval dat Frenkie de Jong weer mag spelen tegen de Noren. Dat geldt overigens ook voor vleugelspits Justin Kluivert, die de voorkeur krijgt boven David Neres.



Verwachte opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Viergever, Dijks; De Jong, Van de Beek, Ziyech; Kluivert, Huntelaar, Younes.