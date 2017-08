Liverpool eenvoudig naar groepsfase, trefzekere Dost ook door

Liverpool FC heeft zich woensdagavond eenvoudig geplaatst voor de groepsfase van de UEFA Europa League. De Engelse ploeg was in eigen huis met 4-2 te sterk voor het Duitse Hoffenheim en kwam op geen enkele manier in de problemen.



Na ruim twintig minuten spelen stond er al een 3-0 voorsprong op de borden voor de thuisploeg. De Duitsers kwamen vlak daarna nog wel weer terug door een doelpunt van voormalig Eredivisie-spits Mark Uth. Roberto Firmino besliste het duel in de tweede helft definitief. Sandro Wagner deed tien minuten voor tijd nog wel wat terug, maar dat mocht niet meer baten.



Ook Sporting Lissabon is er in geslaagd het hoofdtoernooi van het miljardenbal te bereiken. De Portugezen waren op bezoek bij het Roemeense FCSB met 1-5 te sterk en dat was genoeg na het 0-0 gelijkspel in de heenwedstrijd. De Nederlander Bas Dost tekende voor het vierde doelpunt van Sporting.



Uitslagen kwalificatie Champions League:



CSKA Moskou* - Young Boys 2-0

FC Kopenhagen - Qarabag* 2-1

FCSB - Sporting* 1-5

Liverpool* - Hoffenheim 4-2

Slavia Praag - APOEL* 0-0



* = door naar de groepsfase