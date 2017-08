Sporting Clube de Portugal heeft zich woensdagavond eenvoudig geplaatst voor de groepsfase van de UEFA Champions League. De Portugezen waren op bezoek bij het Roemeense FCSB met 1-5 te sterk en dat was genoeg na het 0-0 gelijkspel in de heenwedstrijd. Bas Dost maakte de vierde treffer voor de bezoekers en gooide de wedstrijd daarmee definitief in het slot. Bekijk zijn doelpunt hieronder!