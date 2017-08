FC Twente heeft dit seizoen nog niet een denderende selectie op de been kunnen brengen. De Tukkers moesten in het rampjaar flink bezuinigen op het scoutingsapparaat en dat moet nu weer opnieuw worden opgebouwd, zo weet ook voormalig FC Twente-scout Jan van Staa.



"Het geheim is natuurlijk een goede scouting", vertelt de scout op Radio Oost. "En van de opleiding komt ook weinig toptalent door. Kijk naar Oosterwijk, dat is ook een spits. Dus er zijn in het verleden al een aantal namen voorbijgekomen die niet goed genoeg waren."



Eerder zei Michel Jansen nog dat er de afgelopen tijd alleen maar middenvelders zijn gescout in Enschede. "Michel werkt er ook al jaren en als je daar dan binnenskamers wat energie in zou steken, dan zou je dat ook kunnen veranderen", meent Van Staa. "Dan zou je misschien de prioriteiten anders moeten leggen. Maar ik neem toch aan dat ze overleg hebben om te kijken wat ze nu hebben. Als je de nummer negen van een lijstje gaat halen, dat zijn niet de beste."



"Maar alles moet raak zijn", beseft ook clubwatcher Tijmen van Wissing. "Ik sprak daarover met VVV, die hebben een hele lage begroting. Die scouten spelers bewust op een training. Hoe trainen ze en hoe reageren ze op een teleurstelling? Hoe passen ze in de groep en wat is hun intensiteit bij de training? FC Twente koopt nu misschien wel tien spelers van de videoband. Het verwachtingspatroon is al niet hoog in Enschede, maar ik denk dat die nog verder naar beneden moet worden bijgesteld. Of ben ik nu heel zuur?", aldus Van Wissing.