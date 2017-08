"Een vertrek van deze twee PSV'ers is nog mogelijk"

Het Eredivisie-seizoen is inmiddels alweer twee speelrondes onderweg, maar ook de transfermarkt is nog in volle gang. Het is daarom goed mogelijk dat we de komende week nog wat spelers uit de Eredivisie zullen zien vertrekken. Santiago Arias is één van die spelers die mogelijk nog een stap gaat maken deze zomer.



"Swansea City wil de komende dagen weer een vermetele poging wagen om hem in te lijven", schrijft Rik Elfrink in het Brabants Dagblad. "De Britten willen zo'n elf tot dertien miljoen euro uitgeven aan de rechtsback van PSV, momenteel een van de sterkhouders in het team. Technisch manager Marcel Brands wist nergens van en zaakwaarnemer Kees Ploegsma junior wilde niet reageren."



"Brands doet voortdurend voorkomen alsof er bij PSV niet zo veel meer aan de hand is, maar kan momenteel niet lekker zitten op het Eindhovense pluche", aldus Elfrink. "Onder anderen een vertrek van Arias en Jeroen Zoet is nog mogelijk en PSV moet in dat geval zelf eveneens in actie komen op de transfermarkt. Daarnaast heeft zijn poging om de Braziliaanse linksback Douglas Santos te huren of kopen nog niet geleid tot een transactie."