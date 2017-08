Gepresenteerde Sánchez reageert op zijn Spurs-transfer

Davinson Sánchez werd vanavond definitief gepresenteerd als de nieuwe aanwinst van Tottenham Hotspur. De Colombiaan tekende voor maar liefst zes seizoenen, en kreeg het rugnummer 6 bij de Londense grootmacht.



Daarmee verlaat hij Ajax. Op de clubwebsite van de Spurs reageert Sánchez verheugd. "Dit is een enorme kans voor mij, gelet op wat Tottenham betekent. Niet alleen hier in Engeland, maar in de hele wereld. Het is een grote stap vooruit in mijn carrière. Ik zal me blijven ontwikkelen en mooie prestaties neerzetten. Dit is een geweldige kans", aldus de dolblije mandekker.





🗣️ @daosanchez26: "It's a huge step forward in my career & will allow me to continue developing and achieving big things." #WelcomeSanchez pic.twitter.com/ywDjMAf223 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 23 augustus 2017