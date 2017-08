L'Equipe: 'Franse miljoenenaanbieding op De Jong'

Eerder werd Hannover 96 lang aan hem gelinkt, maar de Duitsers gingen uiteindelijk voor oud-AZ'er Jonathas als nieuwe spits. En dus leek Luuk de Jong ondanks zijn lonkende reserverol 'gewoon' bij PSV te blijven.



Maar volgens de Franse krant L'Equipe heeft zich een nieuwe kandidaat in Eindhoven gemeld voor De Jong. Het medium claimt te weten dat Girondins de Bordeaux een aanbieding van zo'n zes miljoen euro heeft neergelegd voor de oud-speler van FC Twente.



De 26-jarige De Jong, goed voor 12 interlands in Oranje, wordt gezien als de ideale opvolger van Diego Rolan. De Uruguayaan is na een sterk seizoen in de Ligue 1 gewild door diverse topclubs. Vorig seizoen eindigde Bordeaux als zesde in Frankrijk.





#PSV heeft niet gesproken met Bordeaux over Luuk de Jong, laat Brands weten. Fransen zouden hem voor € 6 mln. willen kopen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 23 augustus 2017

🔵⚪️ #MERCATO 🔵⚪️ @Girondinfos indique que Bordeaux négocie avec le PSV pour faire venir Luuk De Jong (6M € ?) #Ligue1Conforama pic.twitter.com/yxSdXtv2E4 — Ligue 1 infos 🇫🇷 (@Ligue_1_Infos) 23 augustus 2017

Hello @LuukdeJong9 ! Please sign with us @girondins ! — Thibaud FCGB (@Thibaud_GdB) 23 augustus 2017

That moment when joe denkt een grap over Luuk te verzinnen, maar t blijkt best een betrouwbare bron pic.twitter.com/ceuch5zoAT — Platte Kar (@Plattekar) 23 augustus 2017

Les dirigeants @girondins négocient la venue de l'attaquant international 🇳🇱Luuk de Jong (@PSV ) à Bordeaux ! pic.twitter.com/4Ci0rT0s1j — Girondinfos (@Girondinfos) 23 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.