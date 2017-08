Keizer reageert op inzetbaarheid Younes en spreekt over Rosenborg

Ajax gaat morgenavond in Noorwegen proberen om de verrassende en zeer pijnlijke 0-1 thuisnederlaag tegen Rosenborg BK goed te maken, en om te zetten in een ticket voor de Europa League.



Trainer Marcel Keizer is ondanks de eerdere blamage toch optimistisch gesteld tijdens de persconferentie van vanavond. "We willen naar de groepsfase en zullen daarvoor vechten. We zijn niet bezig met een mogelijke nederlaag. Of de transfergeruchten een afleiding vormen? Nee, we weten wat ons hier te doen staat."



Er moet om in de reguliere tijd al af te rekenen met Rosenborg zeker twee keer gescoord worden. "Zij kunnen nu afwachten, wij niet. We moeten ruimtes vinden om kansen te creëren."



Verder gaat Keizer in op de inzetbaarheid van Amin Younes, die afgelopen weekend tegen FC Groningen (3-1 zege) nog ontbrak wegens ziekte. "Hij heeft maandag getraind. We gaan tijdens de avondtraining kijken hoe hij ervoor staat."



Tijdens de persconferentie sprak Keizer ook nog over de transfersituaties van Kasper Dolberg (bod AS Monaco) en Siem de Jong (terugkeer in de maak).





Ajax speelt hier morgenavond hét duel. Maar, opnieuw, gaat het meer over transfers. #dejong #dolberg pic.twitter.com/ZROhBh3kGi — Daniel Dwarswaard (@DanielDwars) 23 augustus 2017