'FC Barcelona stelde transfertarget om bizarre reden vast'

De transferchaos is compleet bij FC Barcelona. Sterspeler Neymar vertrok al, en nu zouden ook Lionel Messi en Andres Iniesta twijfelen aan hun toekomst in Catalonië.



Duidelijk is dat er versterkingen moeten gaan komen, maar dat verloopt ook al niet zonder slag of stoot. Het binnenhalen van zowel Philippe Coutinho (Liverpool) als Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund) gaat moeizaam. Eerder trok de club al wel Paulinho aan, maar de fans waren daar juist níét zo enthousiast over.



Liever zien zij Jean-Michael Seri komen. De Ivoriaan stond op het punt om OGC Nice voor zo'n 35 miljoen euro te verruilen voor de Blaugrana's, maar zou nu toch niet meer welkom zijn na zijn zwakke optreden gisteren tegen SSC Napoli.



En de manier waarop hij op de radar van Barça kwam is ook wel héél opmerkelijk. Volgens diverse Spaanse media heeft een bron van binnen de club namelijk onthult dat Seri louter op het verlanglijstje van de directie verscheen doordat er op social media door de achterban al maanden wordt gehamerd op een transfer voor Seri. De fans zouden hem heel graag zien komen, en overtuigden de scouts simpelweg door veel te schrijven over hem op voornamelijk Twitter.. Dat zou ook verklaren waarom de club nu op het laatste moment toch weer afziet van hem.



De Spaanse pers pakt groot uit met het gerucht, en concludeert ook maar gelijk dat het scoutingssysteem van Barcelona werkelijk niets voorstelt.





Incredible, Barcelona called off this morning the Seri transfer after watching his performance v Napoli.

What kind of planning is that? — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 23 augustus 2017

Barcelona only started looking at Jean-Michaël Seri as a transfer option after fans kept mentioning him on social media. (Source: RAC1) pic.twitter.com/ezLPtF5xsK — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 23 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.