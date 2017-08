"Met dit zes stappenplan lossen we het kunstgras-probleem op"

Het dossier 'kunstgras' is inmiddels al enorm dik. Het gros van de liefhebbers wil het fenomeen volledig uit de Eredivisie verbannen. Columnist Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad schrijft in zijn column in de krant over een zes stappenplan dat de kunstgrasdiscussie voor eens en voor altijd kan oplossen.



"1. Wijs drie opperhoofden aan. De topclubs, de kleine/modale grasclubs en de kunstgrasclubs hebben allemaal hun eigen perspectief. Dat is al ingewikkeld genoeg: één Akela per groepje welpen maakt de onderhandelingen een stuk overzichtelijker. Toon Gerbrands (PSV), Adriaan Visser (PEC Zwolle) en Hans Nijland (FC Groningen) lijkt me al best een mooi cocktailtrio. Belangrijk: zet er in de tweede fase een spreekstalmeester bij uit de Jupiler League. We ontkomen niet aan een goede promotie/degradatieregeling.



2. Kom niet wéér met een stapel onderzoeken aanzetten. Er zijn er wel honderden, over korrels en demping en wedstrijdstatistieken en de nieuwste productietechnieken en weet ik veel. Feiten zijn belangrijk, maar in de hele kunstgrasdiscussie is maar weer gebleken: je kunt er ook in verzuipen. Wat nu telt, is dat iedere voetballer met recht van spreken, helemaal klaar is met kunstgras. Om over het publiek maar te zwijgen. Hou de discussie daarom bij de kern: hoe lossen we dit samen slim op?



3. Zet het compromis centraal. Kunstgras domweg verbieden in de eredivisie zal nu niet meer lukken, solidariteit is geboden. Dit wordt een financiële kwestie, iedereen zal water bij de wijn moeten doen, maar geloof me: er is een mouw aan te passen, zonder dat iedereen gelijk inteert op spelersbudgetten en warme kroketten. Komt-ie aan bij punt 4, retteketet: de mouw!







4. Sportmarketeer Chris Woerts roept soms gekke dingen, maar soms ook heel verstandige. Fijntjes wees Chris me gisteren op het televisiecontract met Fox Sports, dat loopt tot 2024, en dat jaarlijks oploopt in waarde. Elk jaar krijgen de clubs samen drie miljoen euro meer dan het jaar ervoor! Hou het dus simpel: spreek om te beginnen af dat je in de komende drie jaar samen spaart voor de Grote Veldenpot: hoppa, negen miljoen euro hebben we al.



5. Als de kunstgrasclubs blijven steigeren dat het allemaal te duur is, of als de modale grasclubs óók wat steun eisen: ga – nog een adviesje van Woerts - eens praten met één van die grote rijke energiemaatschappijen. Zouden die niet een paar duurzame velden willen sponsoren? Duurzaamheidsplannetje, beetje windenergie, vleugje zonne-energie: daar moet een deal van te maken zijn. Positieve publiciteit gegarandeerd. Mes aan twee kanten. Hatsjee, nog een paar miljoen. (Gratis tip: in Eindhoven kennen ze nog wel een energiemaatschappij).



6. Er moet nog wat bespaard worden? Akkoord. Formeer een paar regioteams van grasmeesters. Waarom zouden de velden van FC Twente en Heracles niet onderhouden kunnen worden door dezelfde specialist? Of die van PSV en die van VVV? Feyenoord helpt Sparta en Excelsior een handje, kennis en techniek staan voor niets tegenwoordig: iedereen kan een perfecte gras/hybride mat onderhouden. Help elkaar – en snel een beetje. Weg met dat kunstgras. Vrede op aarde", aldus Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad.