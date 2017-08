Rooney nu al gemist: "Ik hoop dat hij zich bedenkt en terugkeert"

Wayne Rooney kondigde woensdagmiddag zijn afscheid aan bij het Engelse nationale elftal. Volgens Sven-Göran Eriksson komt dat besluit van de middenvelder annex aanvaller echter veel te vroeg.



"Het is jammer. Hij kan nog altijd mee op het hoogste niveau", vertelt de oefenmeester, die van 2001 tot 2006 aan het roer stond bij het Engelse elftal, aan Sky Sports.



"Als ik de manager was zou ik hem ervan proberen te overtuigen om zijn afscheid uit te stellen tot na het WK van volgend jaar", aldus Eriksson. "Als je geen topspeler bent, maak je niet zo veel goals als hij (53 doelpunten voor Engeland, red.). Wayne is fantastisch. Ik hoop dat hij zich bedenkt en terugkeert voor het WK. Engeland heeft hem nog altijd nodig."