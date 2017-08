"Hoedt gaat het helemaal maken in de Premier League"

Wesley Hoedt maakte deze week voor ongeveer 16,4 miljoen euro de overstap van Lazio Roma naar Southampton FC. Martin Haar, die in de jeugd samenwerkte met de geboren Alkmaarder, heeft er alle vertrouwen in dat Hoedt gaat slagen in de Premier League.



"In de jeugd waren er even twijfels over Wesley", vertelt de oefenmeester aan de Telegraaf. "Maar in Jong AZ en bij het eerste elftal maakte hij toch grote stappen. Hij wilde enorm investeren in zichzelf en had een drive die ik bij weinig spelers zag. Hij kwam altijd bij mij om links en rechts extra te kunnen trappen, hij wilde altijd kop-oefeningen doen en hij heeft zich elk jaar doorontwikkeld. Daarom durf ik te zeggen dat hij het ook in Engeland helemaal gaat maken."



"Hij is één brok onverzettelijkheid. Of hij te vergelijken is met Virgil van Dijk? Om eerlijk te zijn, die verdedigt meer op inzicht en heeft pure snelheid. Wesley gaat alle duels aan en is op zijn best in de lijf-aan-lijf-gevechten. Maar ik verwacht dat hij zich ook bij Southampton weer verder ontwikkelt en als verdediger alleen maar beter wordt", aldus Haar.