Lukaku komt met verklaring voor opmerkelijke sneer naar Ronaldo

Romelu Lukaku heeft zijn start bij Manchester United zeker niet gemist en was al vier keer trefzeker in zijn eerste drie wedstrijden voor de club. Alles wat de spits doet wordt tegenwoordig onder een vergrootglas bekeken en dus gaan ook zijn activiteiten op sociale media niet ongemerkt voorbij.



Zo dook woensdagochtend een opmerkelijk verhaal op. Lukaku had namelijk gereageerd op een Instagram-post van Cristiano Ronaldo, en die reactie deed wat stof opwaaien. "Messi is beter, vriend", schreef hij immers.



Een bizarre sneer, maar Lukaku kwam snel met een verklaring. "Mijn Instagram werd gisteren gehackt, maar alles zal snel in orde komen", liet de Rode Duivel weten op Twitter.





Instagram got hacked yesterday... but will all be sorted out soon ✌🏿! Have a good day people and God bless you all