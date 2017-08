Elia in bloedvorm: 'We moeten trots zijn'

Eljero Elia vertrok na het behalen van het landskampioenschap met Feyenoord naar Istanbul Basaksehir. Een opvallende keuze, maar in Turkije geeft hij een vervolg aan zijn uitstekende vorm.N a zes duels staat de doelpuntenteller al op vier.



Elia was dinsdagavond andermaal trefzeker namens Basaksehir, dat zich ondanks een 2-2 gelijkspel bij Sevilla niet wist te plaatsen voor de poulefase van de Champions League. "Maar we moeten trots zijn op onze prestatie", zegt Elia tegen het Turkse Sözcü Skor.



"Sevilla is een goede ploeg. We hebben ons best gedaan, maar we beseften soms niet echt dat we echt kans maakten om door te gaan. In de eerste helft waren we uitstekend, maar in de tweede helft was er sprake van wat vermoeidheid", aldus Elia. "Als Emre die bal gescoord had was het misschien anders afgelopen, maar we zijn trots op wat we hebben laten zien. Het was een goede wedstrijd en nu gaan we proberen om de lijn door te trekken in de Europa League-groepsfase."