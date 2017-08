Ajax-pareltje geeft toe: 'Dat is mijn lievelingspositie'

Ajax-toptalent Justin Kluivert brak onder Peter Bosz door als rechtsbuiten en ook Marcel Keizer gebruikt de jongeling op die positie. Toch speelt Kluivert liever op de linkerflank.



"Linksbuiten is mijn lievelingspositie", vertelt hij aan Voetbal International. "Zo ben ik opgeleid, dan wordt het onderdeel van wie je bent als speler. Het voelt natuurlijker. En als ik vanaf die kant richting doel ga, kom ik uit op mijn rechterbeen, waardoor ik makkelijker kan schieten."



Kluivert vervolgt: "Maar met Amin Younes aan de linkerkant liggen mijn kansen nu vooral op rechts. Ik merk dat de rechterflank me ook wel goed ligt. Voor mij is het belangrijkste dat ik speeltijd maak, dus vul ik het zo goed mogelijk aan de rechterkant in. Ik heb een actie buitenom en snelheid in huis, dus ik kan daar voor diepte zorgen. Dat is de bedoeling en dus moet ik dat leveren."