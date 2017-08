Bizar gerucht: 'Barça richt pijlen op PSV-aanvaller'

FC Barcelona werd deze zomer door Paris Saint-Germain van Neymar beroofd. De Catalanen zijn nog altijd op zoek naar een vervanger en volgens Calciomercato is de grootmacht in de zoektocht in Eindhoven beland.



Barça zou zijn pijlen op Steven Bergwijn gericht hebben. De jonge aanvaller van PSV zou in de belangstelling van Barcelona staan, maar het is nog maar de vraag in hoeverre daar iets van klopt.



De Telegraaf besloot navraag te doen bij het kamp van Bergwijn. Daar werd het gerucht meteen ontkracht.





Transfergekte zal nog 8 dagen doorgaan. Dit opzienbarende bericht wordt desgevraagd door kamp-Bergwijn direct ontkracht. #psv #barcelona https://t.co/iao0EKfHFD — Erik van Haren (@ErikvHaren) 23 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.