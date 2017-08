Teammanager PSV wil nog jaren door: 'Maar of PSV dat ook wil...'

PSV staat bekend als een 'warme' club en dat heeft de club voor een groot deel te danken aan teammanager Mart van den Heuvel. Hij probeert het de spelers zoveel mogelijk naar hun zin te maken.



"Ik wil iedereen tevreden stellen die bij PSV komt. Ik probeer nieuwe jongens zo snel mogelijk een thuisgevoel te geven. Het PSV-gevoel", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. Toch geeft hij ook iemand op zijn donder, als het nodig is. "Als iemand een paar keer te laat komt of zich onverschillig gedraagt, dan geef ik hem op z'n donder ja. We hebben hier een aantal huisregels waar iedereen zich aan moet houden. Het gaat om simpele normen en waarden. Bijvoorbeeld: gedraag je normaal in de stad; als speler van PSV kent iedereen je en voor je het weet staat een filmpje op internet. Ook hameren we erop dat jongens zich in het verkeer netjes gedragen."



Als het aan de inmiddels 64-jarige Van den Heuvel ligt, gaat hij nog jaren door. Ook na zijn 67e. "Maar dat is afhankelijk van wat PSV wil."