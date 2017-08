Stam baalt: "Ik gun Siem en Ajax het beste"

Reading-manager Jaap Stam dacht tot dinsdag dat Siem de Jong dit seizoen voor zijn club kwam voetballen. Totdat Ajax zich in de strijd om de aanvallende middenvelder mengde.



De clubs hadden een principeakkoord en De Jong leek na gesprekken met Stam, diens assistent Andries Ulderink en technisch directeur Brian Tevreden een overstap naar The Royals te zien zitten. Nu lijkt De Jong op weg naar Ajax.



"Het is jammer dat Siem niet naar Reading komt", reageert Jaap Stam vanuit Engeland in gesprek met Voetbal International. "We hebben ons best gedaan hem hierheen te halen, maar uiteindelijk is het de speler zelf die beslist waar zijn toekomst ligt. Ik gun Siem en Ajax het beste", besluit de Nederlandse oefenmeester.