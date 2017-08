Feyenoord staat voor 'CL-operatie': "Nu wordt echt alles anders"

Landskampioen Feyenoord neemt dit seizoen eindelijk weer eens deel aan de Champions League. Daar is men in Rotterdam hartstikke blij mee, maar het betekent ook dat er in en rond De Kuip veel moet gebeuren. Feyenoord hangt immers nog altijd een voorwaardelijke straf van de UEFA boven het hoofd.



"We gaan er alles aan doen om door te pakken op het succes van Manchester", vertelt communicatiemanager Raymond Salomon aan het Algemeen Dagblad. "Maar dat betekent niet dat we nu zitten te hopen op een Engelse club en bidden dat we clubs uit andere landen ontlopen. Zo staan we er echt niet in."



Het zou goed kunnen dat er één of twee Europese grootmachten op bezoek komen in De Kuip. "De twee grootste testen die wij op dat vlak hebben gehad waren AS Roma en Manchester United", stelt Samuel Sanches, voorlichter bij Feyenoord. "Maar nu wordt echt alles anders. Neem alleen de commentaarposities. In de Europa League moesten we van de UEFA maximaal 90 extra stoelen vrijmaken, bovenop de perstribune. Nu zeker 270. Bovendien moeten we de perstribune zelf ook nog uitbreiden en upgraden."