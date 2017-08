Wijst deze gelekte video op een ZIEKE toevoeging aan FIFA 18?

In de afgelopen maanden is door liefhebbers van voetbalgames veelvuldig de wens uitgesproken om FIFA Street terug te halen. De game was eerder deze eeuw razend populair toen je met de grootste voetbalsterren de nodige trucjes kon doen op een afgetrapt voetbalveldje in de favela's van Brazilië.



Toch zag het er niet naar uit dat FIFA Street snel terug zou komen, maar mogelijk komt daar nu toch verandering in. Op social media is onderstaande video van Gamescom verschenen. Daarop lijken we FIFA Street te zien. Of het ook echt om FIFA Street gaat, is afwachten.





FIFA 18 FOOTAGE FROM GAMESCOM! #gamescom2017



IT HAS FIFA STREET ON FIFA 18!



FIFA STREET IS BACK!#FIFA18 #FIFA #LEAKED pic.twitter.com/56RIwg9Tzo — SUB TO ALKEG ON YT! (@AlkegYT) 22 augustus 2017