Fans van Ajax hoeven niet bang te zijn dat Justin Kluivert op korte termijn al vertrekt vanuit Amsterdam. De middenvelder heeft van jongs af aan een belangrijk doel gehad voordat hij de club achter zich wil laten.



"Voor mij is het altijd duidelijk geweest: eerst het eerste elftal van Ajax halen, daar goed presteren en dan pas verder kijken. Ik wil de beste speler van Ajax worden. Dus voorlopig heb ik genoeg te doen hier", vertelde Kluivert aan Voetbal International.



"Op mijn leeftijd en in mijn situatie is geld niet het belangrijkste. Als ik mezelf blijf ontwikkelen, komt die grote klapper later wel een keer", aldus het relaas van Kluivert, die inmiddels wel steeds vaker aan spelen toekomt in Amsterdam.