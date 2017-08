Bij Ajax weggestuurde Feyenoorder spreekt over ervaringen

Ridgeciano Haps heeft er al een flinke voetballoopbaan opzitten. De zomerse aanwinst van Feyenoord zou een boek kunnen schrijven over wat hij de afgelopen jaren heeft meegemaakt op het voetbalveld. Zo werd hij als tienjarig jongetje weggestuurd bij Ajax, kwam hij bij AZ terecht, waarna hij weer vertrok naar aan amateurclub en weer werd teruggevraagd.



In gesprek met Voetbal International sprak Haps over zijn carrière. Zo kwam onder meer het moment ter sprake waarbij hij door AZ gedwongen werd om als linksback te gaan spelen. Het dwong hem naar amateurclub AFC, totdat hij na drie goals in een duel met AZ werd teruggevraagd. "Natuurlijk wel, zei ik, maar alleen als linksbuiten. Ik kreeg later een contract als linkerspits, totdat ik bij de A-selectie Verbeek tegenkwam en uiteindelijk dus toch weer linksback werd."



"Tegenwoordig is de back in feite de buitenspeler. Die verandering heb ik meegemaakt en ik had ook snel door dat ik op die manier goed uit de voeten kon. Vanaf toen begon ik het echt leuk te vinden, want ik kon mijn ei kwijt. Achteraf ben ik Gertjan Verbeek wel dankbaar", aldus het relaas van Haps.