Feyenoord heeft goede zaken gedaan door zich in de zomerse transferperiode te versterken met Sam Larsson. De veelzijdige speler laat sc Heerenveen achter zich om in Rotterdam zijn kwaliteiten te tonen. Toen de Rotterdammers zich meldden, hoefde Larsson niet lang na te denken.



"Toen ik van mijn agent hoorde dat Feyenoord me wilde, waren we er snel uit. Ze waren in een veel eerder stadium al geïnteresseerd en toen het weer concreet werd, had ik geen enkele twijfel. Ik voel het nu dan ook echt in mijn hele lichaam. Eindelijk is het zover", vertelde Larsson aan Voetbal International.



Larsson was overigens al langere tijd bezig met een vertrek vanuit het Abe Lenstra Stadion. Hij weigerde onder meer op de selectiefoto van Heerenveen te staan, omdat hij zo graag weg wilde.