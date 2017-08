Bazoer mag blijven hopen op uitverkiezing

Een eerdere afzegging van Riechedly Bazoer heeft ervoor gezorgd dat de middenvelder al even niet tot de selectie van Jong Oranje behoort. Art Langeler, de bondscoach van dat team, baalt van een eerdere afzegging van de speler van VfL Wolfsburg.



"Jong Oranje is er niet alleen als het de spelers uitkomt. Voor het trainingskamp in Spanje, waar we oefenden tegen Finland en Oostenrijk, hebben we dat de spelers nogmaals duidelijk gemaakt. Riechedly heeft me destijds gebeld en gezegd dat hij twijfelde over zijn uitverkiezing. Andries Jonker was net aangesteld als trainer en hij wilde zich laten zien in Duitsland", vertelde Langeler aan Voetbal International.



"Uiteindelijk belde hij af. Natuurlijk heb je begrip voor de situatie van een speler bij zijn club, maar ik vond het niet oké. Ik heb gezegd dat ik respect heb voor zijn keuze maar dat ik er wel rekening mee zou houden bij een eventuele nieuwe selectie. Hij is vervolgens niet geselecteerd voor een tweedaagse en ik heb hem nu niet opgeroepen voor de duels met Engeland en Schotland", aldus Langeler. In de toekomst gaat de bondscoach wel weer kijken of Bazoer van meerwaarde kan zijn bij Jong Oranje.