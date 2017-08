OFFICIEEL: Sparta slaat zeer knappe transferslag

Sparta Rotterdam wist zich het vorige seizoen knap te handhaven in de Eredivisie, en dat is ook komend jaar weer het doel. Om deze te halen, hebben de Kasteelheren vanavond Frederik Holst vastgelegd.



Holst is een 22-jarige rechtsback die overkomt van Bröndby IF. Hij tekent voor drie seizoenen in Spangen. "Frederik is een speler die al jaren in de Deense jeugdelftallen speelt en op het EK van afgelopen zomer basisspeler was bij Jong Denemarken", reageert trainer Alex Pastoor op de clubwebsite.



"Het is een talentvolle jongen die ook op het middenveld inzetbaar is en bij Sparta de mogelijkheid krijgt zijn potentieel optimaal te benutten."



Holst wordt bij Sparta gezien als een potentiële opvolger van rechtsback Denzel Dumfries, die naar sc Heerenveen vertrok deze zomer. Vorige week tekenden Sander Fischer en Robert Mühren ook al bij de club.