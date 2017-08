Favre reageert op wanprestatie- en gedrag Balotelli

OGC Nice kon vanavond wederom geen vuist maken tegen een oppermachtig SSC Napoli. Het werd wederom 2-0 voor de Italianen, en spits Mario Balotelli kwam geen moment echt in het spel voor.



Veel kijkers verwijten het enfant terrible een beroerde inzet. De kritiek werd nog heviger toen Napoli de beslissende 0-1 maakte op het moment dat Balotelli het veld af was gestuurd omdat hij niet voldoende-afgeschermde juwelen droeg. Uiteindelijk werd 'Super Mario' in de 80e minuut naar de kant gehaald.



"Ik wil het niet hebben over zijn optreden", reageer trainer Lucien Favre na afloop bij Mediaset Premium. "Het was een slecht optreden en ik had hem al eerder naar de kant moeten halen. Hij was gewoon niet goed genoeg vandaag."



Voor Wesley Sneijder gold dat laatste ook, maar de Nederlander wordt wel in bescherming genomen door Favre. "Voor hem kwam dit duel eigenlijk nog te vroeg om écht het verschil te kunnen maken."



Analist Ronald de Boer vertelde bij de analyse op Veronica al dat hij zich mateloos irriteerde aan Balotelli, die volgens hem 'de komende tien weken niet meer zou moeten spelen'.