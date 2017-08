De Wolf waarschuwt: "Dan is Legioen snel klaar met Larsson"

Feyenoord versterkte zich gisteren definitief met sc Heerenveen-ster Sam Larsson. Over zijn kwaliteiten wordt niet getwijfeld, maar de Zweed heeft ook een reputatie als 'moeilijke jongen'.



En dat kan hem zomaar eens opbreken bij volksclub Feyenoord. Toch heeft oud- en oer-Feyenoorder John de Wolf wel een positief gevoel bij de komst van Larsson. "Met maniertjes zijn ze snel klaar in Rotterdam. Daar zorgt het publiek alleen al voor. Maar soms moet je ook van je af bijten, daar heeft Larsson blijkbaar geen problemen mee."



"Niemand is groter dan de club, maar het is wel lekker om gasten te hebben die doorbijten, echte winnaars zijn. Prima aankoop weer", oordeelt De Wolf in gesprek met Voetbal International.