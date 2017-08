Mogelijk nog meer transfers op komst voor Feyenoord

Feyenoord kocht deze zomer al flink in, met onder meer Steven Berghuis, Sofyan Amrabat, Kevin Diks, Jerry St. Juste, Sam Larsson en Jean-Paul Boëtius. Toch is de honger nog niet helemaal gestild.



De landskampioen gaat zich namelijk misschien nóg een keer roeren op de transfermarkt. Dat erkent algemeen directeur Eric Gudde in de Voetbal International. "We zijn al vanaf juni bezig met transfers en er kan nog van alles gebeuren de komende tien dagen, als dadelijk clubs zich plaatsen voor de Champions League."



"Dan hebben ze ineens zomaar weer twaalf miljoen extra", legt Gudde uit. Tegenover alle versterkingen staan de vertrekkers Eljero Elia, Terence Kongolo, Rick Karsdorp en Dirk Kuyt.