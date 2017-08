OFFICIEEL: Southampton bevestigt komst Nederlander

Wesley Hoedt is hard op weg naar Southampton. De verdediger van SS Lazio diende onlangs een officieel transferverzoek in en Ighli Tare, technisch directeur van Lazio, heeft bevestigd dat de Nederlander naar Engeland gaat.



Aan de Italiaanse TV-zender Premium Sport vertelt hij: "Hoedt heeft een transferverzoek ingediend. Hij wil een basisplek in Engeland hebben en zal snel naar Southampton gaan. Ik wens hem het beste", aldus Tare.



Volgens SkySports zou de Oranje-international zo'n 18.5 miljoen euro op moeten brengen. Het medium meldt bovendien dat de transfer geen gevolgen heeft voor Virgil van Dijk. De verdediger wil weg bij Southampton, maar mag niet vertrekken. Van Dijk staat in de belangstelling van Liverpool en Chelsea en wil graag de stap naar de Engelse top maken.



Update 21:15 uur

Southampton heeft inmiddels bevestigd dat Wesley Hoedt de nieuwste aanwinst is. Hij komt over van SS Lazio en zorgt er mogelijk meteen voor dat landgenoot Virgil van Dijk de Saints toch mag gaan verlaten voor Liverpool. De oud-AZ'er tekende voor vijf seizoenen in Engeland.