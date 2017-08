PSV won afgelopen zondag vrij overtuigend met 1-4 op bezoek bij de gedoemde 'angstgegner', NAC Breda. En dus is de stijgende lijn ingezet bij de Eindhovenaren.



"Ja, dat kun je wel stellen", oordeelt ook clubwatcher Dolf van Aert van Voetbal International op VI Radio. "Zeker als je kijkt naar de cijfers. NAC-uit is toch altijd wel een lastige wedstrijd voor PSV. En ook gewonnen van AZ, dus dat is allemaal prima."



"Maar dit NAC moeten we niet zien als een graadmeter voor het niveau dat PSV wil halen. Het was bij vlagen ook niet super, en het zal nog wel wat beter moeten. Maar een 1-4 overwinning bij NAC is zeker prima voor PSV", stelt Van Aert tot slot.