VIDEO: Feyenoord-coach Gio steelt de show met dansmoves!

Gisteravond vond het gala voor de verkiezing van de Voetballer van het Jaar plaats in Studio 21 in Hilversum. Feyenoord was de grote winnaar.



Zo werd Karim El Ahmadi Speler van het Jaar (volgens De Telegraaf), kreeg Eric Botteghin de Zilveren Schoen en Jens Toornstra de Bronzen schoen. Bovendien kroonde Nicolai Jorgensen zich tot topscorer.



Maar aan het begin van de avond pakte ook trainer Giovanni van Bronckhorst zijn momentje. Onder gezang van presentator Ali B. liet de coach zien dat hij toch alleraardigste dansmoves in zich heeft. Gio is on fire!





Stel je dit even voor met Philip Cocu of Marcel Keizer. https://t.co/5Cg0BjQsAx — FRGerardo (@FRGerardo) 22 augustus 2017

Dansende Giovanni van Bronckhorst is mijn nieuwe spirit animal.

(via @Feyenoord #opfleurtwitter pic.twitter.com/9ghzC4dAHV — Rianne Meijer (@globalistaa) 22 augustus 2017