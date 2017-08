'Sensationele megatransfer voor Jerome Boateng'

Hij geldt misschien wel als één van de beste centrale verdedigers van de wereld, maar toch klinken er in Duitsland geluiden dat Jerome Boateng gaat vertrekken bij Bayern München.



De international kwam dit seizoen mede door blessures minder aan spelen toe bij Bayern München. Bovendien krijgt hij volgend seizoen met Niklas Süle (Hoffenheim) een extra concurrent, waardoor hij open zou kunnen staan voor een transfer.



En daardoor ruikt Juventus naar verluidt bloed. De 'Oude Dame' verloor met Leonardo Bonucci een steunpilaar aan Juventus, en de Italiaanse editie van BBC (Bonucci - Barzagli - Chiellini) viel uit elkaar. Maar volgens Tuttosport gaat er met Boateng dus toch weer een zeer hoog aangeschreven 'B' aansluiten in Turijn.



Ook AS Roma wordt voorzichtig aan de Duitser gelinkt, maar Juve ligt veruit in pole position. Eerder werd Stefan de Vrij nog genoemd als potentiële opvolger van Bonucci, maar bij de Italiaanse kampioen heeft men nu toch een stevige voorkeur voor Boateng. Hij zou een kleine 25 miljoen euro moeten gaan kosten. 'Plan C' is Ezequiel Garay van Valencia CF.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.