Celtic maakt het nog héél spannend, maar overleefd wel

Celtic Glasgow is al zeker van de groepsfase van de Champions League. De nationale topclub van trainer Brendan Rodgers schakelde FK Astana uit na een spektakelwedstrijd.



In Schotland werd het 5-0 en de match leek niet spannend te worden, maar na 69 minuten stond het 4-1! Astana scoorde via een own-goal, Twumas (2 keer) en Muzhikov. Celtic vocht nog terug tot 4-3 na goals van Sinclar, Ntcham en Griffiths.





Celtic have lost away from home for the first time in any competition since September 2016.



Ending a run of 26 away games without defeat. pic.twitter.com/lFSU4iUFgS