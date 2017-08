Man City-speler zet Zwolle in wachtrij: "Er is een Plan B"

PEC Zwolle hoopt zich tegen het sluiten van de markt nog altijd te versterken met de Argentijnse mandekker Nicolás Freire. Hij moet dan gehuurd worden van Manchester City, maar in Overijssel is het angstvallig stil rondom het transfertarget.



"De papierwinkel neemt behoorlijk wat tijd in beslag", legt technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC uit aan [i]Voetbal International. "Toch blijven we positief gestemd. Eerst was er de constructie met Manchester City, nu moet hij nog speelgerechtigd worden. Het gaat om een non EU-speler en dus moet er een tewerkstellingsvergunning komen. Deze week hopen we op witte rook. Dat moet ook, de transfermarkt sluit al bijna."



Nijkamp blijft dus geloven in Freire, maar mocht het toch niet lukken: "Er is een plan B. Als het niet lukt, moeten we natuurlijk doorschakelen."



Behalve de centrale verdediger, wil PEC ook nog een aanvaller halen deze maand. "Eentje die links of rechts aan de buitenkant kan spelen. Een speler met diepte. Maar dat moet dan wel een buitenkansje zijn."