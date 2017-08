Hans Kraay vreest Fransen: "Mijn jurk hangt al klaar.."

Het Nederlands elftal neemt het binnenkort op tegen Frankrijk. Een cruciaal duel in de kwalificatiefase, maar analist Hans Kraay Jr. ziet het somber in.



"Dat elftal.. Allemaal topspelers. Die linksback, Patrice Evra, is sneller dan Usain Bolt. Ze hebben een middenveld van 250 miljoen euro en voorin kunnen ze kiezen tussen Griezmann, Lacazette en Coman", vertelt Kraay in het Veronica Magazine.



"Een fitte Wesley Sneijder zou ons trouwens enorm helpen in die wedstrijd. Maar verder moet heel Nederland op de wedstrijddag vooral veel bidden en zo'n blauw Jomanda-jurk aantrekken. Die van mij hangt al klaar.."



Nee, Kraay denkt niet dat Paul Pogba wakker zal liggen van het keurkorps van bondscoach Dick Advocaat. "Pogba heeft alleen slapeloze nachten als zijn vriendin een keer thuis slaapt!"